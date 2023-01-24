Синоптик заявил о сохранении гололедицы в Москве до конца недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололедица в Москве сохранится до конца этой недели, после чего в город придут снегопады и ледяное покрытие сойдет на нет, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он пояснил, что гололедица в Москве образовалась вследствие замерзания растаявшего после оттепели снега. По его словам, гололедица начинает испаряться после выпадения 4–5 сантиметров снежных осадков.

"До конца недели гололедица сохраняется, поэтому призыв к аккуратности и внимательности, особенно во дворах. В понедельник гололедицы уже не будет, потому что пойдет снег", – сказал Вильфанд.

При этом, по словам метеоролога, в четверг, 26 января, ожидается отложение изморози и льда на вертикальных поверхностях.

"В четверг будет гололед, он ожидается местами и не очень сильный, хотя в целом это явление опасное", – рассказал он.

Вильфанд отметил, что в будние дни в столице установится комфортная зимняя погода с отрицательными температурами. Эксперт пояснил, что с пятницы по воскресенье прогнозируется около 5 градусов холода в дневное время.

"В период прояснений будет много света, комфортная погода. Я бы даже сказал, такие веселые, хорошие дни, ветра почти нет", – уточнил он.

В центре погоды "Фобос", в свою очередь, отметили, что февраль в Москве обещает быть мягким, но снежным. По предварительным прогнозам, в течение последнего месяца зимы высота снежного покрова в городе может вырасти на 13–15 сантиметров, до 36–38 сантиметров.

"Грядущий февраль окажется на 3 градуса выше климатической нормы, а по количеству осадков, как минимум, будет соответствовать норме, как максимум – может превысить ее на 10–20%. Напомним, что климатическая норма февраля составляет ночью около 11 градусов мороза, днем – около 4 градусов мороза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе в столице выпало всего около 50% месячной нормы осадков.

Ранее жителям столицы пообещали ослабление мороза к концу недели. Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что температура ночью будет выше нормы для этого сезона – от -2 до -7 градусов, днем – от -1 до -4 градусов.

К концу недели станет теплее. Температура в ночное время поднимется на 1,5–2 градуса.

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