Облачная погода без осадков ожидает москвичей в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 25 января, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов мороза, в области – от 0 до 5 градусов мороза. Осадков не ожидается, местами на дорогах будет гололедица.

Скорость юго-западного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 764 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что гололедица в Москве сохранится до конца этой недели. Впоследствии в город придут снегопады и ледяное покрытие сойдет на нет.

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков назвал гололедицу визитной карточкой этой зимы. По его словам, это редкий случай в истории, чтобы гололед был такой постоянный и достаточно сильный.



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