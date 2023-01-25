Россияне не смогут уйти на пенсию по возрасту в 2023 году

В 2023 году в России никто не выйдет на пенсию по возрасту, такая же ситуация будет в 2025 и 2027 годах. Дело в том, что наступил экватор пенсионной реформы, которая увеличила возраст выхода на пенсию. Переходный период действует до 2028 года.

Однако у разных категорий жителей России сохранится право ухода на досрочную пенсию. Это смогут сделать безработные предпенсионеры, обладатели длительного трудового стажа, а также многодетные матери, сотрудники вредных и опасных производств, жители Крайнего Севера и работники культуры, образования и здравоохранения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.