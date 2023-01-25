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Культура

Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет 25 января

Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет 25 января

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В среду, 25 января, исполнилось бы 85 лет Владимиру Высоцкому – одному из самых известных советских поэтов, актеров и авторов-исполнителей песен.

Его именем названы улицы, скверы, набережные в городах России, его также носят почти 20 скал и пиков, каньонов и ледников, его имя присвоено даже горному плато архипелага Огненная Земля.

Он родился, учился и творил в столице. Здесь Высоцкий писал свои песни и играл в театре. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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