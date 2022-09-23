В Москве прошел аукцион в память о журналисте Дмитрии Казнине

В память о российском журналисте, радио- и телеведущем Дмитрии Казнине в Доме творчества писателей "Переделкино" состоялся благотворительный аукцион. Там на торги были выставлены картины Дмитрия.

Весь доход, полученный от продажи, направлен на поддержку семьи ведущего: жены и двух дочерей. Мероприятие было организовано аукционным домом "Литфонд" совместно с радиостанцией "Москва FM". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

