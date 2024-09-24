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24 сентября, 13:30

Общество

Покупку билетов на поезд упростили для многодетных семей в Москве

Покупку билетов на поезд упростили для многодетных семей в Москве

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Цифровое удостоверение многодетности упростило покупку ж/д билетов для московских семей

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Многодетным семьям из Москвы стало проще купить железнодорожные билеты со скидкой благодаря цифровому удостоверению многодетности. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для подтверждения льготного статуса достаточно прикрепить нужные документы через форму обратной связи на сайте РЖД или по электронной почте. В этом случае многодетным семьям не потребуется дополнительно ехать в билетные кассы для предъявления оригиналов документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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