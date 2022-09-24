Житель Великобритании выиграл в лотерею 171 миллион фунтов стерлингов

Житель Великобритании разбогател на 171 миллион фунтов стерлингов, выиграв в лотерею. Это третий по величине джекпот за всю историю розыгрыша.

Телеканал Sky News подсчитал, что лишь 15 человек в Великобритании срывали лотерейный куш более 100 миллионов фунтов. Согласно правилам, победитель имеет право остаться неназванным. Именно так и поступил новый богач.

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