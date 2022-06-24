Новости последнего часа: МВД запустит онлайн-базу с информацией о злостных нарушителях ПДД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МВД 1 июля запустит "Витрину данных ГИБДД" с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения. Приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Двоих пострадавших после крушения Ил-76 переведут в военный госпиталь в Москве. Об этом рассказал главврач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин.

Порядка 680 рабочих мест создадут в двух новых столичных ТЦ, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.