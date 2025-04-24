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24 апреля, 15:30

Общество

Филологи допустили применение ударения на первый слог в слове "звонит"

Филологи допустили применение ударения на первый слог в слове "звонит"

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В Институте русского языка имени Виноградова заявили, что ударение на первый слог в слове "звонит", которое долгое время считалось ошибкой, на самом деле может быть признано допустимым вариантом. По словам специалистов, такое произношение более естественно для русской речи.

Новость вызвала бурную реакцию среди россиян – большинство продолжают настаивать на классическом варианте, где ударение находится на последнем слоге. В соцсетях пользователи активно обсуждают, стоит ли менять нормы языка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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