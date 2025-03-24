Аномально теплая погода спровоцировала всплеск заболеваний

Обострение аллергии, нашествие клещей и вездесущая простуда. Это, по словам климатологов, только часть последствий аномально теплой погоды.

Как отметила врач-терапевт Елена Артамонова, вирусы любят влажную, не очень холодную погоду, при которой они интенсивно размножаются. Поэтому когда весна или зима теплая, влажная, возможность распространяться вирусной инфекцией достаточно высока.

В Депздраве заявили, что в Москве пик заболеваемости пройден, а в столичных поликлиниках пациентов с признаками гриппа и ОРВИ все меньше. Снижается и доля госпитализированных.

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