В России с 1 марта вступят в силу изменения в сфере финансов

В России с 1 марта вступят в силу важные изменения в сфере финансов. Пенсионеры старше 80 лет начнут получать надбавку. С учетом январской индексации двойная фиксированная выплата составит более 19 тысяч рублей.

Еще одно изменение касается семей с детьми. При расчете единого пособия алименты будут считать из средней зарплаты по региону, а не из минимального размера оплаты труда.

Какие еще изменения ожидаются? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.