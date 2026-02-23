Высота снежного покрова увеличится на 4–7 сантиметров в Москве 24 февраля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, на погоду в столице окажет влияние активный Балтийский циклон, который будет быстро перемещаться с запада на восток вдоль южных границ столичного региона. В отдельных районах города и области снегопады будут сильными.

