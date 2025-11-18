"Ъ": Росреестр предложил следить за участками с помощью дронов

Фото: 123RF.com/photogearch

Росреестр предложил при помощи дронов, самолетов и космической съемки находить нарушителей земельного законодательства, сообщает газета "Коммерсант".

Согласно предложению, изложенному в поправках к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), это позволит перейти к упрощенной процедуре привлечения к ответственности.

Для возбуждения дела будет достаточно информации, полученной дистанционным способом, без обязательного выездного контроля с участием инспектора, уточняет СМИ.

Сообщать землевладельцам о возбуждении производства планируется через заказные почтовые отправления или электронную почту.

Параллельно с этим Росреестр предлагает увеличить штрафы для физических лиц с 200–300 рублей до 10–20 тысяч рублей. Для юридических лиц они могут вырасти в 10 раз.

Отмечается, что изменения соответствуют подходу, сложившемуся в результате реформы контрольно-надзорной деятельности. Цель – упростить административные процедуры в сфере земельного контроля и повысить собираемость штрафов.

По действующему закону (статья 28 КоАП), дело о нарушении можно возбудить только после проверки с участием владельца земли. А использование данных дистанционного зондирования позволит получить точную информацию в сопоставлении с картографическими материалами и сведениями из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) без обязательного выезда на место.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года владельцы земельных участков будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение требований предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 400 до 700 тысяч рублей.