Ветеран СВО Сергей Белка рассказал о жизни после службы

Москвич Сергей Белка даже после тяжелейшего ранения в зоне СВО не падает духом. Он занимается спортом и путешествует с семьей. Именно в своей жене и сыне он находит необходимую поддержку, которая помогает ему с уверенностью смотреть вперед.

После возвращения из зоны СВО, военнослужащий также часто встречается со школьниками, рассказывает о своем боевом опыте, проводит занятия по начальной военной подготовке. Он нашел своей призвание в патриотическим воспитании детей.

