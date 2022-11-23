Москвичам рассказали о стоимости отдыха в Подмосковье на новогодние праздники

Многие жители столицы в этом году решили провести новогодние каникулы в Подмосковье. Как сообщили власти Московской области, отели заполнены почти на 100% и забронированы на все новогодние праздники. При этом по ценам такой отдых часто не уступает поездке в Таиланд или даже на Мальдивы.

Сколько стоят коттеджи и гостиницы на Новый год? И можно ли еще найти места? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.