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23 ноября, 23:45

Общество

Москвичам рассказали о стоимости отдыха в Подмосковье на новогодние праздники

Москвичам рассказали о стоимости отдыха в Подмосковье на новогодние праздники

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Многие жители столицы в этом году решили провести новогодние каникулы в Подмосковье. Как сообщили власти Московской области, отели заполнены почти на 100% и забронированы на все новогодние праздники. При этом по ценам такой отдых часто не уступает поездке в Таиланд или даже на Мальдивы.

Сколько стоят коттеджи и гостиницы на Новый год? И можно ли еще найти места? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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