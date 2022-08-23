Новости последнего часа: средний темп вакцинации россиян от COVID-19 вырос почти на 30%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Средний темп вакцинации от коронавируса в России вырос за последнюю неделю почти на 30%. Об этом заявил Росздравнадзор.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Франции Катрин Колонна возможное посещение запорожской АЭС миссией МАГАТЭ. Об этом сообщили в российском МИД.

Заявления посла Украины в Казахстане Петра Врублевского доказывают террористическую сущность Киева. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.