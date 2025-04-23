Согласовать перепланировку в Москве стало проще через портал mos.ru

В столице упростили процесс согласования перепланировок благодаря цифровым сервисам. На портале mos.ru появился специальный лендинг с анкетой, которая помогает выбрать нужный тип заявления. Сроки оказания услуги сократились с 45 до 20 дней.

Часть работ теперь можно узаконить по эскизу, без проекта. Документы автоматически передаются в Росреестр, а ходить за бумажными результатами больше не нужно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.