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23 апреля, 07:15

Общество

Согласовать перепланировку в Москве стало проще через портал mos.ru

Согласовать перепланировку в Москве стало проще через портал mos.ru

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В столице упростили процесс согласования перепланировок благодаря цифровым сервисам. На портале mos.ru появился специальный лендинг с анкетой, которая помогает выбрать нужный тип заявления. Сроки оказания услуги сократились с 45 до 20 дней.

Часть работ теперь можно узаконить по эскизу, без проекта. Документы автоматически передаются в Росреестр, а ходить за бумажными результатами больше не нужно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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