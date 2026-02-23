Москвичи собрали более 30 тысяч подарков для участников СВО к 23 февраля

Сергей Собянин сообщил, что горожане активно поддержали участников специальной военной операции в преддверии Дня защитника Отечества. Школьники и студенты колледжей отправили на фронт более 20 тысяч открыток с теплыми пожеланиями и словами благодарности.

Всего москвичи собрали для бойцов больше 30 тысяч подарков. Волонтеры "Мосволонтера" лично передадут их военнослужащим. К акции присоединились магазины "Сделано в Москве" и участники программы "Миллион призов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.