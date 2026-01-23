Москвичей приглашают на сказочные ледовые шоу в рамках проекта "Зима в Москве"

В Москве в рамках проекта "Зима в Москве" и фестиваля "Московские сезоны" проходят волшебные ледовые шоу с участием известных фигуристов.

На главных городских площадках, таких как площадь Революции, можно увидеть постановки по мотивам сказок "Лебединое озеро", "Двенадцать месяцев" и "Белоснежка".

Для комфортного отдыха на 26 фестивальных катках оборудованы теплые павильоны, работают пункты проката коньков, а после катания можно попробовать традиционные зимние угощения, например, трдельник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.