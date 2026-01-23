В России могут снять ограничение на этажность зданий из дерева

В России могут появиться высокоэтажные дома из дерева – МЧС готовится снять ограничение на этажность зданий из натуральных клеевых панелей. Эксперты отмечают, что у таких материалов много положительных свойств.

Например, дома из дерева не дают усадки и имеют хорошую звукоизоляцию. Кроме того, зимой в них тепло, а летом прохладно, а строить или собирать такие конструкции можно в любое время года.

