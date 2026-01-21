Форма поиска по сайту

21 января, 02:15

Общество

"Новости дня": волонтерское движение Москвы объединило 1,5 млн человек

"Новости дня": волонтерское движение Москвы объединило 1,5 млн человек

Волонтерское движение Москвы продолжает активно развиваться и на сегодняшний день объединяет около 1,5 миллиона горожан. Только в прошлом году к нему присоединились почти 200 тысяч новых добровольцев разных возрастов.

Для поддержки сообщества в городе созданы специальные пространства, например, "Доброе место "Нива" и центр в Куркино, где волонтеры могут общаться и организовывать проекты. Как отмечают в ресурсном центре "Мосволонтер", особое внимание уделяется привлечению молодежи через специальные программы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
общество

