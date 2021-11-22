Мусульмане попросили открыть молельные комнаты в ТЦ и метро Москвы

Мусульмане попросили открыть специальные комнаты для намаза в торговых центрах и метро Москвы.

По их словам, мест для молитв не хватает, а обряды надо совершать пять раз в день, не смущая других жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

