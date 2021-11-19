В Госдуме оценили предложение открыть в метро молельные комнаты для мусульман

Столичные мусульмане попросили открыть комнаты для молитв в метро и торговых центрах. Отмечается, что это позволит верующим соблюдать пятикратный намаз и не смущать горожан в общественных местах. В Дептрансе рассказали, что появление таких комнат в московской подземке не рассматривается. При этом в Госдуме заявили, что готовы обсудить предложение. Разбираемся, нужно ли создавать молельные комнаты в общественных местах.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Цивилизованный подход

Муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил о том, что мусульмане, живущие в столице, хотели бы иметь молельные комнаты в метрополитене и торговых центрах. По его словам, это позволит верующим совершать обязательную пятикратную молитву и не смущать других горожан.

"Намаз – основа жизни мусульманина, это обязательное предписание, которое верующий должен выполнять строго пять раз в день вне зависимости от того, где он находится. Послабления в виде сокращения намазов могут быть только в отдельных случаях, например во время поездки или болезни", – подчеркнул муфтий.





Ильдар Аляутдинов муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ В интернете видно, как верующие молятся в переходах метро, поэтому мы ведем переговоры об открытии молельных комнат и в Московском метрополитене.

Аляутдинов объяснил, что молитвы в общественных местах вызваны отсутствием необходимого количества помещений для этого. "Сейчас мы открываем молельные комнаты в учреждениях. Например, они появились в аэропортах, хосписах, некоторых медцентрах. Мы пытаемся также договориться с торговыми центрами", – сказал он.

В пресс-службе Дептранса Москвы прокомментировали соответствующее предложение. В ведомстве отметили, что возможность размещения молельных комнат в столичной подземке не рассматривается.

"Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований", – подчеркнули в Дептрансе.



В Дептрансе исключили возможность открыть в метро молельные комнаты

Пойдут ли навстречу?

Вопрос молельных мест для мусульман в столице существует и действительно нуждается в обсуждении, рассказал Москве 24 первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев.

"Ритуальность у мусульман отличается от православных, католиков и иных конфессий. Они совершают намаз пять раз в день, это их особенность, и это нужно учитывать", – сказал депутат.

Однако свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, подчеркнул политик. "Нужно учитывать интересы всех конфессий и слоев общества", – подчеркнул Бичаев.

По его словам, вопрос с молельными комнатами в общественных местах довольно непростой и общество может по-разному к нему относиться: кто-то – с пониманием, а кто-то – с неприятием.





Артем Бичаев первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений В любом случае эти вещи нужно обсуждать с мусульманским сообществом совместно с московскими властями, с мэрией Москвы.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев считает, что сейчас нет необходимости в создании молельных комнат для мусульман, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Но, по мнению парламентария, этот вопрос смогут рассмотреть, если верующие обратятся к властям за помощью.

"Обязательно будем рассматривать. Пригласим, поговорим, объясним и придем к консенсусу", – объяснил Бурляев.

Парламентарий также добавил, нужно соблюдать баланс. Этим занимается руководство страны, чтобы не было никаких перекосов, подытожил Бурляев.