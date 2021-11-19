Дептранс заявил о невозможности размещения молельных комнат в метро Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возможность размещения молельных комнат для мусульман в столичном метро не рассматривается, заявили Москве 24 в пресс-службе Дептранса Москвы.

"Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований", – заявили в департаменте.

Ранее ряд СМИ сообщал, что мусульмане попросили открыть молельные комнаты в метро и ТЦ Москвы, чтобы совершать намаз и не беспокоить посетителей.

До этого зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявлял, что в стране нужно строить больше мечетей. По его словам, сейчас верующим негде помолиться.

