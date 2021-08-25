В Мособлдуме ознакомились с проектом поселка для мусульман

С проектом поселка для мусульман ознакомились в Московской областной думе. Там его рассматривают, прежде всего, с точки зрения соответствия законодательным нормам.



"Если это не противоречит никаким законам, нормам и нашему представлению о религии, что это не перерастает ни в какую секту и тому подобные общинные структуры, то как мы можем быть против. Представление об исламе и вообще о мусульманах, они немного искажены. Мы сегодня живем в многонациональной стране, а Москва – вообще мультинародный город", – заявил заместитель председателя Московской областной думы Кирилл Жигарев.

О проекте знают и в Духовном управлении мусульман Московской области. По словам пресс-секретаря организации, такой поселок точно не будет закрытым и обособленным от других.

Как пишут его основатели в соцсетях, Аминовка – это про осознанность, чистоту, сохранение высоких ценностей и воспитание здорового поколения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.