Москвичей предупредили о дождях и грозах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о дождях и грозах в четверг, 26 августа. Об этом сообщает ТАСС.

"Завтра в Москве будет ложбинная, циклоническая циркуляция, потому будет облачно и дождь. Наиболее заметный дождь прогнозируется в ночь на четверг, будут даже условия для грозовой деятельности", – рассказал Вильфанд.

Он уточнил, что днем в четверг также прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, будет облачно. Максимальная температура воздуха днем составит +19...+21 градус.

В Подмосковье, по данным Гидрометцентра, небольшие дожди начнутся уже во второй половине дня в среду, 25 августа.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что вечером 25 августа в Москве начнется дождь. Ожидается, что за сутки в городе выпадет 20% месячной нормы осадков. Также эксперт добавил, что в ближайшие дни не стоит ожидать тепла. Погода будет по-осеннему холодной и ненастной.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, какими будут предстоящие зима и осень. По его словам, россиян ждет аномальная погода в эти времена года. Снега предстоящей зимой будет мало, а дождей много. Осень же будет теплой.

