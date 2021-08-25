Синоптик предупредил об аномально высокой температуре в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аномально высокая температура прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Как заявил синоптик, аномальная жара в течение нескольких дней продержится в Поволжье.
"Температура в Поволжье будет выше нормы на 7–8 градусов", – сказал Вильфанд.
Метеоролог уточнил, что данный очаг аномального тепла постепенно сместится на Урал. По мнению специалиста, через несколько дней жара придет в Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области.
"Температура будет выше нормы на 12–13 градусов", – заявил Вильфанд.
Он подытожил, что жара продержится в указанных областях до начала следующей недели.
Ранее синоптик пообещал жителям центра Европейской России умеренное продолжение лета. По словам специалиста, в среду, 25 августа, в центре Европейской России будет облачно, а температура поднимется до 20 градусов.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей северных районов Подмосковья о резком похолодании. По его прогнозу, в ночь на среду, 25 августа, местами температура воздуха опустится до одного градуса тепла.
Столбики термометров в Подмосковье могут опуститься ниже плюс 10
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