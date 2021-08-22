На станции метро "Маяковская" прошли первые ночные свадьбы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Первые церемонии бракосочетания состоялись на станции метро "Маяковская", две пары зарегистрировали свой брак в ночь с 21 на 22 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Проект по регистрации брака в необычных местах столицы продолжает развиваться. Минувшей ночью прошли первые торжественные церемонии бракосочетания на станции метро "Маяковская". Когда мы открыли возможность для подачи заявлений на эту площадку для регистрации брака в три красивые даты, пары с удовольствием поддержали инициативу: сразу же в течение двух недель все места были заняты", – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что брачные церемонии на станции "Маяковская" проводятся ночью, чтобы не создавать неудобства для пассажиров.

По словам главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, решение о проведении свадеб в метрополитене было принято, поскольку он уже давно стал важной культурной площадкой столицы. Таким образом была поддержана идея Сергея Собянина о регистрации брака в необычных местах Москвы.

"Сегодня впервые в истории церемония бракосочетания прошла в метро на станции “Маяковская”. Это одна из самых красивых станций метрополитена, уверен, для многих пар в будущем она станет Дворцом бракосочетания", – отметил Ликсутов.

Ранее торжественные церемонии бракосочетания впервые прошли в здании Северного речного вокзала. 17 июля торжественные церемонии провели для трех пар.