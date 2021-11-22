Гинцбург оценил вероятность изобретения вакцины от коронавируса действием в 5–10 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность появления вакцины от коронавируса, которая будет действовать на протяжении 5–10 лет. Об этом пишет РИА Новости.
Как пояснил специалист, все зависит от возникновения новых штаммов вируса. В частности, мутация коронавируса сократила срок действия вакцины "Спутник V".
"Мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года. А гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются по всей видимости очень долго. Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти", – сказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что по этой причине ревакцинацию теперь приходится проходить раз в полгода.
"Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину", – подытожил эксперт.
Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов предупредил граждан, что эффективность вакцинации от COVID-19 снижается через 6–8 месяцев. Спикер отмечал, что повторная прививка от коронавируса возможна и рекомендуется один раз в год при благоприятной эпидемиологической ситуации.
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