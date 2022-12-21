Новости часа: в Москве рекомендовали ввести масочный режим в общественных местах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве рекомендовали ввести масочный режим в общественных местах из-за роста заболеваемости. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Авиакомпания iFly вынужденно отменит рейсы в Египет 22 декабря. Об этом сообщил туроператор Tez Tour.

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут выпускать Lada. Трудовой коллектив сохранят, рассказали местные власти.