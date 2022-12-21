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Новости

21 декабря, 19:30

Общество

Новости часа: в Москве рекомендовали ввести масочный режим в общественных местах

Новости часа: в Москве рекомендовали ввести масочный режим в общественных местах

Москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах

"Личная территория": родовое гнездо

"Жизнь в большом городе": опасная красота

Новости часа: в Ростовской области введен запрет на использование беспилотников

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Новости часа: Путин заявил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы

Москвич рассказал о своем предвестнике Нового года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве рекомендовали ввести масочный режим в общественных местах из-за роста заболеваемости. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Авиакомпания iFly вынужденно отменит рейсы в Египет 22 декабря. Об этом сообщил туроператор Tez Tour.

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут выпускать Lada. Трудовой коллектив сохранят, рассказали местные власти.

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