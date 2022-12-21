Губернатор Петербурга заявил, что трудовой коллектив бывшего завода Nissan будет сохранен

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о сохранении трудоустройства работников бывшего завода Nissan. Они будут задействованы в новых проектах "АвтоВАЗа", который займется выпуском автомобилей Lada. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы договаривались вместе с Минпромторгом, "АвтоВАЗом" о защите интересов трудового коллектива. Те социальные гарантии, которые сегодня присутствовали на этом предприятии, они будут полностью соблюдены", – отметил губернатор.

По словам Беглова, будут полностью сохранены 2 тысячи рабочих мест. Один из важных вопросов – это наличие инженерно-технического персонала. Губернатор добавил, что персонал этой категории – высококвалифицированный.

Ранее генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что производство автомобилей Lada от "АвтоВАЗа" запустят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Он отметил, что автомобили будут современными и качественными с высокими потребительскими достоинствами и стандартами безопасности.

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