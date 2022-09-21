Новости часа: граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы – СПЧ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, сообщил член СПЧ Кабанов.

Частичная мобилизация не предполагает ограничений на передвижения в РФ. Об этом заявил глава Комитета ГД по обороне. Также в Госдуме рассказали, что указ президента не ограничивает выезд из страны тех, кому не приходила повестка. Об этом говорил зампред комитета по обороне.

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылать через госуслуги, прокомментировали в Минцифры.

В "РЖД" опровергли сообщения о требовании у мужчин призывного возраста справок из военкоматов при покупке билетов.