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Общество

12:55

Володин поднял вопрос мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Думы

общество

Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал предложение обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата Думы, имеющих нужные специальности и навыки, которые могут быть актуальными в рамках участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"<…> Давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие (в спецоперации. – Прим. ред.), может быть добровольцем, мы это только поддержим", – поделился Володин.

Ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Указ уже подписан, сообщил президент РФ во время обращения к жителям страны по поводу ситуации в Донбассе. Решение вступает в силу с 21 сентября.

Путин поручил осуществить призыв россиян на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Подобные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить военную подготовку, заявил президент.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поделился, что дополнительных ограничений на передвижение в РФ резервистов из-за частичной мобилизации нет. Он утверждает, что для усиления защиты границ страны создадут новые соединения и части.

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