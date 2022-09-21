Володин поднял вопрос мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Думы

Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал предложение обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата Думы, имеющих нужные специальности и навыки, которые могут быть актуальными в рамках участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
"<…> Давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие (в спецоперации. – Прим. ред.), может быть добровольцем, мы это только поддержим", – поделился Володин.
Ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Указ уже подписан, сообщил президент РФ во время обращения к жителям страны по поводу ситуации в Донбассе. Решение вступает в силу с 21 сентября.
Путин поручил осуществить призыв россиян на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Подобные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить военную подготовку, заявил президент.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поделился, что дополнительных ограничений на передвижение в РФ резервистов из-за частичной мобилизации нет. Он утверждает, что для усиления защиты границ страны создадут новые соединения и части.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: