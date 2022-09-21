Узбекская диаспора поддержала решение по участию иностранных граждан в защите Донбасса

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Председатель общероссийской общественной организации "Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев" Ибрагим Худайбердиев заявил, что поддерживает решение по вовлечению иностранных граждан в защиту Донбасса. Его слова передает "Агентство Москва".

"Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они все взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощенном порядке гражданство РФ", – сказал Худайбердиев.

Ранее Госдума приняла решение упростить процесс получения гражданства служащим в ВС РФ иностранцам. Соответствующий законопроект приняли во втором и третьем чтениях.

Из содержания законопроекта следует, что иностранные граждане, заключившие контракт с ВС РФ на срок не менее одного года, имеют право подать заявление на получение гражданства без предоставления вида на жительство.

Также законопроект ГД освобождает иностранцев, прошедших или проходящих контрактную службу в ВС РФ, от соблюдения требования о непрерывном проживании на территории РФ в течение 5 лет с момента получения вида на жительство.

До этого решение ГД также поддержал президент "Киргизского единения" Абдыганы Шакиров. Он добавил, что для мигрантов, проживающих в РФ от 10 до 20 лет, Россия стала родиной, что говорит о верности их решения вступления в ряды вооруженных сил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

