Узбекская диаспора поддержала решение по участию иностранных граждан в защите Донбасса

Фото: телеграм-канал "АрМИ-2022"
Председатель общероссийской общественной организации "Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев" Ибрагим Худайбердиев заявил, что поддерживает решение по вовлечению иностранных граждан в защиту Донбасса. Его слова передает "Агентство Москва".
"Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они все взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощенном порядке гражданство РФ", – сказал Худайбердиев.
Ранее Госдума приняла решение упростить процесс получения гражданства служащим в ВС РФ иностранцам. Соответствующий законопроект приняли во втором и третьем чтениях.
Из содержания законопроекта следует, что иностранные граждане, заключившие контракт с ВС РФ на срок не менее одного года, имеют право подать заявление на получение гражданства без предоставления вида на жительство.
Также законопроект ГД освобождает иностранцев, прошедших или проходящих контрактную службу в ВС РФ, от соблюдения требования о непрерывном проживании на территории РФ в течение 5 лет с момента получения вида на жительство.
До этого решение ГД также поддержал президент "Киргизского единения" Абдыганы Шакиров. Он добавил, что для мигрантов, проживающих в РФ от 10 до 20 лет, Россия стала родиной, что говорит о верности их решения вступления в ряды вооруженных сил.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Глава комитета Госдумы по обороне прокомментировал ситуацию с частичной мобилизацией
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: