В зоопарк Мариуполя доставили первую гуманитарную помощь из Москвы. Туда привезли корма для животных и ветеринарные препараты. Отдельная фура нагружена стройматериалами. Территория зоопарка еще завалена поломанными деревьями, стеклом, и кусками бетона, но площадку уже начали расчищать.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, также удалось собрать более трех миллионов рублей.

Сообщается, что как только территорию Мариупольского зоопарка приведут в порядок и доделают все вольеры, его откроют для посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.