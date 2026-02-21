Правила возврата товаров на маркетплейсах могут измениться в России

Правила возврата товаров на маркетплейсах могут измениться. В Минэкономразвития хотят бороться с недобросовестными покупателями, которые заказывают десятки позиций, а забирают единицы. Сейчас на рынке потребители возвращают больше четверти вещей.

Для бизнеса это затраты, вещи иногда не подлежат продаже. Продавец на маркетплейсах пояснила, что продавцы отправляют товар аккуратно упакованным, а после примерок вещи приходят в скомканном виде. Покупатели жалуются на состояние, хотя вина не продавца, а самой системы.

