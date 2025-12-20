Стали известны цены на заказ Деда Мороза и Снегурочки в Москве

Стали известны расценки на услуги Деда Мороза и Снегурочки в Москве в преддверии Нового года. Стоимость получасового поздравления демонстрирует сильный разброс: от 30 до 620 тысяч рублей, особенно в новогоднюю ночь.

Однако существуют и более доступные предложения. Например, вечером 31 декабря за 30 минут визита сказочного дедушки можно заплатить около 25 тысяч рублей, а за час – примерно 35 тысяч. Чем раньше сделан заказ, тем дешевле обойдется праздничное поздравление.

