Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 07:45

Общество

Блогерам стали запрещать фотографироваться в московских ресторанах

Блогеры начали массово жаловаться на то, что им запрещают снимать видео и фотографироваться в модных ресторанах Москвы. Одна из таких ситуаций произошла в заведении на Большой Никитской улице.

Девушки успели несколько раз сфотографироваться, однако после этого к ним подошли сотрудники ресторана. Посетительниц попросили прекратить съемку, объяснив это тем, что они мешают другим людям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

