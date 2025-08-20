20 августа, 07:45Общество
Блогерам стали запрещать фотографироваться в московских ресторанах
Блогеры начали массово жаловаться на то, что им запрещают снимать видео и фотографироваться в модных ресторанах Москвы. Одна из таких ситуаций произошла в заведении на Большой Никитской улице.
Девушки успели несколько раз сфотографироваться, однако после этого к ним подошли сотрудники ресторана. Посетительниц попросили прекратить съемку, объяснив это тем, что они мешают другим людям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.