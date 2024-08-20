20 августа, 18:00Общество
Роспотребнадзор: заболеваемость коклюшем в России снизилась в семь раз
Заболеваемость коклюшем в России за 2024 год снизилась в семь раз. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Все зарегистрированные случаи – легкие или средне-тяжелые, без дальнейшего распространения инфекции.
С чем были связаны предыдущие вспышки коклюша? Как защититься от него? На эти и другие вопросы ответила педиатр, кандидат медицинских наук Анастасия Горяичнова.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.