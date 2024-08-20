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Новости

20 августа, 18:00

Общество

Роспотребнадзор: заболеваемость коклюшем в России снизилась в семь раз

Роспотребнадзор: заболеваемость коклюшем в России снизилась в семь раз

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Заболеваемость коклюшем в России за 2024 год снизилась в семь раз. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Все зарегистрированные случаи – легкие или средне-тяжелые, без дальнейшего распространения инфекции.

С чем были связаны предыдущие вспышки коклюша? Как защититься от него? На эти и другие вопросы ответила педиатр, кандидат медицинских наук Анастасия Горяичнова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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