Роспотребнадзор: заболеваемость коклюшем в России снизилась в семь раз

Заболеваемость коклюшем в России за 2024 год снизилась в семь раз. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Все зарегистрированные случаи – легкие или средне-тяжелые, без дальнейшего распространения инфекции.

С чем были связаны предыдущие вспышки коклюша? Как защититься от него? На эти и другие вопросы ответила педиатр, кандидат медицинских наук Анастасия Горяичнова.

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