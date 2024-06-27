Песков заявил, что борьба с терроризмом должна быть жесткой

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Борьба с терроризмом должна быть жесткой. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести.

Песков выразил уверенность в том, что это должна быть непримиримая борьба. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что чеченский лидер говорил о тех, "кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность".

Ранее Кадыров заявил о необходимости в случае терактов наказывать весь род, к которому принадлежит преступник. По его мнению, семьи несут полную ответственность.

По словам главы республики, в Чечне, прошедшей через войну, люди спокойно ходят на работу и обратно, поэтому нельзя посягать на жизнь, не боясь кровной мести. Если отцу нет дела до его детей, тогда нужно сообщить об этом властям, подчеркнул Кадыров.

