Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью. Такое заявление он сделал после атаки боевиков на Дагестан.

"Если есть подозрения малейшие, надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную", – сказал он на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Чеченский лидер подчеркнул, что власти республики видят "шайтанов", которые "засели в Европе". По словам Кадырова, в Чечне, прошедшей через войну, люди спокойно ходят на работу и обратно, поэтому нельзя посягать на жизнь, не боясь кровной мести.

"Ответы, что "я не знал", не принимаются", – добавил Кадыров.

Если отцу, проживающему в республике, нет дела до его детей, тогда нужно сообщить об этом властям, сказал политик и призвал родителей следить за своими детьми, а в случае конфликта обращаться к участковому.

Неизвестные напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале вечером 23 июня. Боевики открыли огонь по зданиям и местным жителям, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

Жертвами стал 21 человек. Среди погибших – 16 правоохранителей, православный священник и гражданские лица. В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

После произошедшего Верховный суд в Дагестане арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети могли участвовать в теракте. Позже заключили под стражу его шестерых родственников.

