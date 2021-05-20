В Петербурге планируют ограничить продажу алкоголя во время ЧЕ-2020

В Санкт-Петербурге могут ограничить продажу алкоголя во время чемпионата Европы. Запрет касается напитков в стеклянных бутылках в 70 магазинах вблизи стадиона на Крестовском острове и фан-зон. Ограничения будут действовать с 11 июня по 11 июля.

В городе запланировано семь матчей Евро. Первая игра должна состояться 12 июня, российская сборная сыграет с командой Бельгии. А 2 июля в Северной столице пройдет один из четвертьфиналов.

Рестораторы и отельеры ждут наплыва туристов и выступают резко против любых ограничений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.