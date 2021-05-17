СК проверит информацию о мужчине, травмированном в одной из столичных клиник

14:51
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В СК начали проверку после информации о мужчине, который получил черепно-мозговую травму, предположительно, в одной из частных клиник столицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Москве.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося, сотрудники СК опросят руководство и персонал медучреждения, рассказали в ведомстве.
Как уточнило Агентство "Москва", ранее в одну из столичных больниц с травмой головы поступил 43-летний мужчина, который до этого проходил УЗИ в частной клинике. Во время обследования он упал с каталки, из-за чего получил ушиб головного мозга и перелом основания черепа.
Ранее в СК сообщили о проверке информации о некачественных услугах в другой московской клинике.
Уточнялось, что мужчина обратился с жалобой на ненадлежащую медицинскую помощь со стороны учреждения из-за ухудшения состояния его супруги, пока она находилась там на лечении.
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