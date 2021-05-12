В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам посещать врача без очереди

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В Госдуме разработали законопроект, согласно которому дети-инвалиды получат право на приоритетное обслуживание в медицинских учреждениях, сообщает газета "Известия".

Как уточняется, на сегодняшний день такое право имеют только взрослые с ограниченными возможностями здоровья.

В материале говорится, что острая необходимость посещения врача зачастую возникает у родителей с детьми-инвалидам, в случае если нужны лекарственные препараты, неотложное обследование и получение срочной рекомендации.

Автором законопроекта выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Он подчеркнул, что поводом для разработки данных поправок стали частые обращения россиян по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в России упростили порядок оформления компенсационных выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Теперь при обращении за такими выплатами гражданам не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. Также им не придется собирать справки о смене места жительства подопечного.

