Чиновники не должны давать автоматические отказы по обращениям инвалидов – Нифантьев

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Просьбы нуждающихся в модернизации лестниц для колясок в жилых домах Москвы необходимо рассматривать в индивидуальном порядке, рассказал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

"К сожалению, далеко не всегда существуют технические условия для монтажа, например, подъемника для инвалидной коляски. Типовые дома в Москве в массе своей не приспособлены под такую задачу. Но это не повод ответственным лицам автоматом принимать отказные решения: нужно стараться изыскивать возможности к закупке и монтажу оборудования", – сказал Нифантьев.

Данный вопрос общественник поднял во время встречи с семьей Зонтовых – Верой Васильевной и ее дочерью Еленой, инвалидом 1-й группы. Данные горожане стараются вести активный образ жизни. Они также отметили заметные изменения в инфраструктуре для нужд инвалидов.

По словам Нифантьева, в Москве реализуется программа "Доступная среда", которая обеспечивает маломобильных жителей удобной инфраструктурой.

Также на встрече был поднят вопрос расходов на лекарства. Ежемесячно на препараты тратится до 10 процентов пенсии матери.

"Государство может найти возможности для введения нового социального стандарта, гарантирующего пенсионерам бесплатное получение лекарств. Это приведет к существенной экономии семейного бюджета", – подчеркнул Нифантьев.

Он добавил, что пенсионеров необходимо обеспечивать бесплатными лекарствами. Особенно это касается тех, у кого на иждивении находятся родственники–инвалиды.

Ранее сообщалось, что в России упростили порядок оформления компенсационных выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми.

