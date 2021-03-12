В ГД прокомментировали новые критерии для назначения выплат на детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что планы Минтруда по обновлению критериев для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет правильные. При этом депутат считает, что окончательно обсуждать эти критерии еще рано, сообщает РИА Новости.
До этого представители Минтруда заявили, что при назначении выплаты детям от 3 до 7 лет начнут учитываться недвижимость, движимое имущество и проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости. Планируется, что семьи с новыми машинами не смогут претендовать на такую выплату.
"Очевидно, что Минтруд предлагает установить дополнительные критерии нуждаемости, чтобы деньги получали те, кто действительно нуждается, имея детей", – объяснил Нилов. Как уточнил парламентарий, усиливать адресность помощи является правильным решением.
Нилов заметил, что бывают семьи, которые живут в коттедже с нулевым доходом, потому что деньги получают "в конверте". По его словам, такие семьи сдают в аренду дорогую недвижимость и все равно могут получить соцвыплаты.
Ранее Минтруд подготовил новый порядок назначения пособий на дошкольников. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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