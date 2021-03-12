Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:36

В ГД прокомментировали новые критерии для назначения выплат на детей

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что планы Минтруда по обновлению критериев для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет правильные. При этом депутат считает, что окончательно обсуждать эти критерии еще рано, сообщает РИА Новости.

До этого представители Минтруда заявили, что при назначении выплаты детям от 3 до 7 лет начнут учитываться недвижимость, движимое имущество и проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости. Планируется, что семьи с новыми машинами не смогут претендовать на такую выплату.

"Очевидно, что Минтруд предлагает установить дополнительные критерии нуждаемости, чтобы деньги получали те, кто действительно нуждается, имея детей", – объяснил Нилов. Как уточнил парламентарий, усиливать адресность помощи является правильным решением.

Нилов заметил, что бывают семьи, которые живут в коттедже с нулевым доходом, потому что деньги получают "в конверте". По его словам, такие семьи сдают в аренду дорогую недвижимость и все равно могут получить соцвыплаты.

Ранее Минтруд подготовил новый порядок назначения пособий на дошкольников. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать