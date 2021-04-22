В Госдуму внесен законопроект о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы направили на одобрение в кабмин законопроект о получении бесплатного второго среднего и высшего образования для инвалидов.

Авторами инициативы выступили депутаты Михаил Терентьев ("Единая Россия") и Олег Смолин (КПРФ).

"Законопроектом устанавливается государственная гарантия бесплатного получения среднего профессионального образования или высшего образования для лиц, ранее получивших соответственно среднее профессиональное образование или высшее образование и ставших инвалидами", – говорится в пояснительной записке.

Ранее в Минтруде предложили продлить временный упрощенный порядок установления инвалидности и степени утраты профессиональной нетрудоспособности до 1 октября 2021 года.

В настоящий момент предложение находится на согласовании с отраслевыми ведомствами и направлено на общественное обсуждение.

