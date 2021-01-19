В Минтруде выступили за продление упрощенного получения инвалидности

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В Минтруде предлагают продлить временный упрощенный порядок установления инвалидности и степени утраты профессиональной нетрудоспособности до 1 октября 2021 года. Проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сейчас временные порядок установления инвалидности и порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности действуют до 1 марта 2021 года. В условиях противоэпидемических мер предлагается продлить их действие до 1 октября 2021 года", – отметил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

Он пояснил, что в настоящий момент предложение находится на согласовании с отраслевыми ведомствами и направлено на общественное обсуждение.

Ранее в России упростили правила получения инвалидности. Новые правила начали действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, введенного из-за пандемии. Они позволяют автоматически продлить уже установленную инвалидность еще на шесть месяцев, а также впервые присвоить инвалидность без личного обращения гражданина в бюро экспертизы.