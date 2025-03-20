В Гидрометцентре сообщили о наступлении астрономической весны и потеплении в Москве

В Гидрометцентре рассказали, что 20 марта наступила астрономическая весна – день весеннего равноденствия. С этого момента продолжительность дня будет превышать продолжительность ночи. Температура в Москве и области в ближайшие дни составит 7–10 градусов тепла, а к выходным потеплеет до 9–11 градусов.

Благодаря теплой погоде коммунальщики начали подготовку к сезону фонтанов. По всему городу идет промывка механизмов, установка подводных светильников и других элементов. Работы планируется завершить в течение двух с половиной недель.

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