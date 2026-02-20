Россиянок призвали не принимать предложения о работе моделью в Таиланде

График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 06:30

Общество

Посол России в Таиланде Евгений Томихин призвал россиянок не принимать предложения поработать моделями в королевстве.

В 2025 и 2026 году благодаря усилиям российских дипломатов и правоохранителям Таиланда и Мьянмы удалось освободить 8 россиян. Среди них были три женщины. Они оказались в мошеннических call-центрах после приглашения поработать в Таиланде моделью или сняться в рекламе или кино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

