Россиянок призвали не принимать предложения о работе моделью в Таиланде

Посол России в Таиланде Евгений Томихин призвал россиянок не принимать предложения поработать моделями в королевстве.

В 2025 и 2026 году благодаря усилиям российских дипломатов и правоохранителям Таиланда и Мьянмы удалось освободить 8 россиян. Среди них были три женщины. Они оказались в мошеннических call-центрах после приглашения поработать в Таиланде моделью или сняться в рекламе или кино.

